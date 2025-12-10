Haberler

Bakırköy'de Genel-İş Sendikasından açıklama

Bakırköy'de DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası tarafından yapılan basın açıklamasında, gelir ve vergide adalet istekleri dile getirildi. Açıklamada, enflasyon karşısında ücret artışlarının yetersiz kaldığı vurgulandı ve adaletli vergi politikası talep edildi.

Bakırköy'de, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şubesince yapılan basın açıklamasında, gelir ve vergide adalet istekleri dile getirildi.

Bakırköy Belediyesi önünde toplanan sendika üyesi grup adına Genel-İş İstanbul 2 No'lu Şube Mali Saymanı Zuhal Kaynak açıklama yaptı.

Ücret artışlarının enflasyonun altında kaldığını söyleyen Kaynak, açlık sınırının 30 bin liraya dayandığını, yoksulluk sınırının 90 bin lirayı geçtiğini ifade etti.

Gelir ve vergide adalet istediklerini, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını talep ettiklerini belirten Kaynak, "Haklı taleplerimiz için, tüm işçileri, emekçileri, emeklileri sendikalı olmaya, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından halay çeken işçiler, daha sonra dağıldı.?

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
