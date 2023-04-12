DİSK'ten 1 Mayıs açıklaması

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB Genel Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla DİSK Genel Merkezi'nde ortak yapılan basın açıklaması yapıldı. Ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu, "Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten biz işçilerin, emekçilerin yöneten olduğu bir düzen kurma irademizle meydanlarda birlik olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel