DİSK PİLLERİ ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUN: YUTARLARSA TEHLİKE BÜYÜK

"SOLUK BORUSUNA KAÇAN CİSİMLER HAYATİ TEHLİKE YARATIYOR"

Dr. Çakmak, yabancı cisim yutmaya bağlı olayların bazen beslenme yolunda, bazen de solum yolunda gerçekleştiğine işaret ederek "Genellikle 0-5 yaş arasında, bu yaş aralığında ise en çok 6 ayla 2 yaş arasındaki çocuklarda rastlıyoruz. Bunun sebebi de çocuklarda diş çıkarma, dişinin kaşınması ya da birşeyleri keşfetme, bir şeylerin tadına bakma arzusuyla herşeyi ağızlarına götürmeleri. Yabancı cisimlerin bir kısmı beslenme yoluna yani yemek borusuna kaçarken, bir kısmı da solunum yoluna yani nefes borusuna kaçıyor. Beslenme yoluna kaçan cisimler nispeten daha masum ama solunum yoluna kaçan yabancı cisimler hayati tehlike oluşturabiliyor ve önemsenecek düzeyde hastayı maalesef o esnada kaybedebiliyoruz. Çok ilginç yabancı cisimlere rastlıyoruz. Çocuklar her seferinde bizi daha çok şaşırtıyor. Ayakkabı fermuarından tutun da inşaatta kullanılan beton çivisine kadar, örneğin bir çocuğumuzun solunum yolundan 2 tane beton çivisi çıkarmıştım. Yüzük, hatta 1 yaşındaki bir çocuk, yemek borusundan nasıl geçtiğine dahi şaşırdığımız kocaman bir bilekliği yutmuştu. Onu da dışkılamayla çıkardı çok şükür. Tabii toplu iğne yutan çocuklar da oluyor" dedi.

"KEHRİBAR KOLYE, BEBEK GÖRME ALTINLARI TAKMAYIN"

"BAZEN HAFTALARCA FARKEDİLMİYOR"

"EN SIK METAL PARA YUTMAYLA KARŞILAŞIYORUZ"

"EN BÜYÜK RİSK DİSK PİLLER"

Yabancı cisim yutmada en büyük riskin oyuncaklarda da sıkça kullanılan disk piller olduğunu vurgulayan Dr. Çakmak, sözlerini şöyle noktaladı: "Disk piller alkali yanığa sebep olabiliyor yemek borusunda. Bunlar çok tehlikeli. Bizim de çok korktuğumuz yabancı cisim vakaları bunlar. Disk piller saatler içerisinde yemek borusunu yakabiliyor, delebiliyor, hatta solunum yolunu dahi yakıp alkali yanığına sebep olabiliyor. Yemek borusunun hangi bölgesinde olursa olsun bir an önce çıkarılması gerekiyor. Bizim en acil vakalarımızdan biridir bu. Ama mideye düştüğü zaman mide asidinin etkisiyle alkali nötralize oluyor ve herhangi bir problem oluşturmuyor. Bazen mide çıkışında pilor dediğimiz bölgede bir tıkanıklık yapma riski var, tabii ki ona da endoskopik olarak müdahale ediyoruz."