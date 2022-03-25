DİSK, Maltepe Belediyesinde işten çıkarmalara son verilmesini talep etti

DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube üyeleri, Maltepe Belediyesinde son bir yıldır yaşanan işten çıkarmalara son verilmesini istedi.

Maltepe Belediyesi önünde toplanan sendika üyeleri, slogan ve pankartlarla işten çıkarmaları protesto etti.

Sendikanın 2 No'lu Şubesi adına konuşan Can Demir, Maltepe Belediyesinde son bir yıldır çalışma huzurunu bozan ve iş güvencesini ortadan kaldıran gelişmeler yaşandığını söyledi.

Belediye çalışanlarının son bir yıldır çeşitli sebeplerle iş akitlerinin feshedildiğini belirten Demir, "Bundan önce gerçekleşen işten çıkarmalarda işçilerin de onayıyla sendikamız hukuksal yollara başvurmuş, ama belediye yönetimi tutumundan vazgeçmemiştir. Son olarak asli işi öğretmenlik olan arkadaşımız uzun süre ayakta kalamayacağını belediye yönetimine rapor olarak sunmasına karşın sahaya görevlendirilmekte ısrar edilmiş, arkadaşımıza kendi işi verilmemiş, işçi fazlalığı gerekçe gösterilerek iş akdine son verilmiştir, fakat ardından yeni işçi alınmıştır." dedi.

Sözleşmelerinde yer alan 23. madde kapsamında işçilerin işe alındıkları tarihte pozisyonları veya eğitim durumları ile kadrolarında belirtilen unvanları dışındaki işlerde çalıştırılamayacağını dile getiren Demir, buna rağmen raporu olan öğretmen arkadaşlarının işten çıkarıldığını söyledi.

Demir, Maltepe Belediyesi işçilerinin ücretlerinin iyileştirme talebinin de belediye yönetimi tarafından kabul edilmediğini vurguladı. Maltepe halkını yaşanan haksızlıklara ses çıkarmaya çağıran Can Demir, haksız işten çıkarmalara son vermesini istedi.