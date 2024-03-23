Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nca (DİSK) "İstanbul Emekli Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'ndeki buluşmada, DİSK-AR tarafından hazırlanan "Avrupa'da ve Türkiye'de Emeklilerin Durumu" başlıklı rapora ilişkin basın açıklaması yaptı.

Türkiye'de ortalama emekli aylığının merkez Avrupa ülkelerinin 6'da biri düzeyinde olduğunu belirten Çerkezoğlu, 2012 yılında Türkiye'den daha düşük aylığa sahip 9 Avrupa ülkesi varken bu sayının 2021 yılında bire düştüğünü söyledi.

Türkiye'de emekli aylıklarına ayrılan kaynağın Avrupa'da ayrılan kaynağın yarısından az olduğunu öne süren Çerkezoğlu, "2002 yılında Türkiye'de emekli ve hak sahiplerinin aylıklarının ortalaması asgari ücretin yüzde 22 fazlası iken 2023'te yüzde 26 altına düşmüştür. Ortalama emekli aylığının kişi başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2002'de yüzde 46,4 iken 2024'te yüzde 27,7'ye geriledi." dedi.

Çerkezoğlu, çalışan veya iş arayan emeklilerin oranının Aralık 2023'te yüzde 55,3 olarak ölçüldüğüne dikkati çekerek, bütçede emeklilere ve sosyal güvenliğe ayrılan payın düştüğünü savundu.

"Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı 2002'de yüzde 61 iken 2023'te yüzde 76,4'e yükseldi." ifadelerini kullanan Çerkezoğlu, emeklilikte insanca yaşamanın bir hak olduğunu kaydetti.

Çerkezoğlu, yıllarca çalışan, üreten, prim ödeyen emeklilerin insanca bir yaşam sürmesinin ülkeyi yönetenlerin görevi ve sorumluluğu olduğunu bildirdi.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.