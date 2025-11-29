DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan CHP'nin Kurultayına Değerlendirme

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemde çizeceği yol ve oluşacak kadrolar emek mücadelesi açısından çok önemli" ifadesini kullandı.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda ikinci gününde devam ediyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ANKA Haber Ajansı'na kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çerkezoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemde çizeceği yol ve oluşacak kadrolar, Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli. Emek mücadelesi açısından çok önemli. Ana muhalefet partisinin, bugün sosyal demokrat bir parti olarak, emeğin haklarını, işçilerin örgütlenmesini, emekçilerin ve emeklilerin yaşadığı bu ağır tablodan Türkiye'nin kurtulması için izleyeceği politikalar önemli. Biz de dayanışma içerisindeyiz" dedi.