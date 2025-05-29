DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: İşçilerin Örgütlenmesi Türkiye'nin Aydınlık Geleceğidir

(ANKARA) – DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Türkiye işçi sınıfının örgütlü olması, demokratik Türkiye demektir, Türkiye'nin aydınlık geleceği demektir. Demokrasimizin bu kadar ağır saldırılar altında olduğu bir süreçte işçilerin örgütlenmesi ve sendikalaşması bir memleket meselesidir. DİSK olarak biz bir yandan emeğimiz, ekmeğimiz için ve demokrasi için mücadele ederken bir örgütlenme seferberliğine de Türkiye'nin aydınlık geleceğini kurmak için hep birlikte yan yana, omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) ziyaret etti. Ziyaretin ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP heyetinin sendikayı ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çerkezoğlu şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiği, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, yaşam mücadelesi verdiği bir süreçte ve aynı zamanda milyonların demokrasi ve adalet talebiyle sokaklarda olduğu bir süreçte, emeğin gündemleriyle bu süreci bütünleştirmenin büyütmenin çok önemli olduğu bir dönemde bu ziyaret çok anlamlı. Özellikle yüksek enflasyon karşısında çalışanların, emekçilerin, emeklilerin her gün daha da yoksullaştığı bir dönemde ve Türkiye'nin bir asgari ücretliler ülkesi haline getirildiği bir süreçte, biliyorsunuz bugün asgari ücret daha elimize geçmeden açlık sınırının bile altına geriledi. Milyonlar asgari ücrete mahküm edilmiş durumda. Sadece asgari ücret ve iktidarın ücret politikaları değil, vergideki adaletsizlik de bu süreçle bu ağır yoksunlaşma daha da derinleşiyor.

"Asgari ücret temmuz ayında mutlaka yenilenmeli"

Bütün bunlar işçilerin sendikalaşmasının, sendikal haklarının kullanmasının önüne konulan ağır engellerle, yasaklarla sürdürülüyor. Böylesi bir dönemde insanca yaşayacak bir asgari ücret için, asgari ücretin bizim DİSK olarak enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yılda 4 kez güncellenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Asgari ücretin temmuz ayında mutlaka yenilenmesi ve bütün ücretlerin artırılması, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesi, şu an kamuda aylardır bekleyen kamu toplu iş sözleşmeleri, kamu çerçeve sürecinin bir an önce sonuçlanıp kamu işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi noktasındaki ortak taleplerimizi, değerlendirmelerimizi yaptık. Türkiye bir ücretliler topluluğu haline geldi ve bu süreçte temel meselemiz işçi sınıfının sendikalaşması, örgütlü olmasıdır. Türkiye işçi sınıfının örgütlü olması, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması sadece ekmeğimizin daha fazla büyümesini sağlamayacak. Sadece bölüşümün biraz daha adaletli olmasını sağlamayacak. Türkiye işçi sınıfının örgütlü olması, demokratik Türkiye demektir, Türkiye'nin aydınlık geleceği demektir. Demokrasimizin bu kadar ağır saldırılar altında olduğu bir süreçte işçilerin örgütlenmesi ve sendikalaşması bir memleket meselesidir. DİSK olarak biz bir yandan emeğimiz, ekmeğimiz için ve demokrasi için mücadele ederken bir örgütlenme seferberliğine de Türkiye'nin aydınlık geleceğini kurmak için hep birlikte yan yana, omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Bu anlamda ana muhalefet partisinin bu ziyareti bizim için çok değerli ve çok anlamlı. Emeğimize, ekmeğimize, memleketimize, demokrasiye, adalete, barışa, kardeşliğe de hep birlikte sahip çıkacağız."