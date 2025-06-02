DİSK Emekli-Sen, Bayram İkramiyesine Tepki Gösterdi

(İSTANBUL) DİSK Emekli-Sen, 2025 yılı için belirlenen 4 bin TL'lik bayram ikramiyesine karşı "Pula dönen emekli bayram ikramiyesini kabul etmiyoruz" yazılı pankart açarak Cevahir AVM önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylemde "Sadaka değil, insanca ücret", "Saray'a değil emekliye bütçe", "İnadına sendika, inadına DİSK" gibi sloganlar atıldı.

DİSK Emekli-Sen, 2025 yılı için belirlenen 4 bin TL'lik bayram ikramiyesine karşı "Pula dönen emekli bayram ikramiyesini kabul etmiyoruz" yazılı pankart açarak Cevahir AVM önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylemde "Sadaka değil, insanca ücret", "Saray'a değil emekliye bütçe", "İnadına sendika, inadına DİSK" sloganları atıldı. Basın açıklamasında ilk sözü DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz aldı. Yavuz, konuşmasında emeklilerin açlık sınırının altında kalan maaşlarla yaşamaya zorlandığını vurgulayarak, emeklilerin hakları için birleşik mücadele çağrısında bulundu. Ardından kürsüye gelen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, mevcut emeklilik sisteminin yapısal sorunlarını anlattı ve talepleri sıraladı.

"Bayram h arçlığına d önen i kramiye d eğil, h akkımız o lanı i stiyoruz"

Açıklamada, emeklilere 2025 yılı için öngörülen 4 bin TL bayram ikramiyesinin asgari ücretin yalnızca yüzde 18'ine denk geldiği hatırlatıldı. DİSK-AR verilerine göre, 2018'de asgari ücretin yüzde 62'si düzeyinde olan ikramiyenin alım gücünün yıllar içinde büyük oranda eridiği belirtildi. Çerkezoğlu, "Bayram ikramiyesi en az asgari ücret düzeyine yükseltilmeli, yılda dört defa birer maaş tutarında ikramiye verilmelidir. Bu harçlık değil, haktır" ifadelerini kullandı.

"Emekliler a çlıkla t erbiye e diliyor"

Basın açıklamasında yer alan değerlendirmelerde, 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa sonrası emekli aylıklarının bağlama oranlarının düştüğü, Hazine destekli "tamamlama sistemi" ile kök aylıkların daha da eridiği kaydedildi. Emekli aylıklarının alım gücünün yalnızca TÜFE değil, gıda enflasyonu karşısında da ciddi şekilde gerilediği vurgulandı.

"Örgütlenme h akkı k ısıtlanamaz"

Anayasa Mahkemesi'nin Emekli-Sen'in kapatılmasına yönelik kararını da eleştiren DİSK yöneticileri, "Örgütlenme özgürlüğü hem evrensel bir insan hakkıdır hem de Anayasa ile güvence altındadır. Emeklilerin sendika çatısı altında örgütlenme hakkı tanınmalı, sendikal faaliyetler engellenmemelidir" dedi. DİSK Emekli-Sen'in talepleri ise şöyle sıralandı:

"En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmeli, bu miktar kök aylık olarak kabul edilmelidir.

Emekli aylıklarındaki eşitsizlik için kapsamlı bir intibak düzenlemesi yapılmalıdır.

Bayram ikramiyesi asgari ücret düzeyine çıkarılmalı, yılda 4 kez ikramiye verilmelidir.

EYT sonrası ortaya çıkan emeklilikte adaletsizlik için kademeli geçiş sistemi uygulanmalıdır.

Emeklilerin sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı anayasal düzeyde tanınmalı; sendika kapatma davalarından derhal vazgeçilmelidir."