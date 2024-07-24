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DİSK'e bağlı sendikaların iş kolu barajı aşması şüpheli bulundu

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Resmi Gazete'de yayımlanan istatistiklere göre DİSK'e bağlı iki sendika iş kolu barajını aştı ancak Dev Sağlık-İş Sendikası baraj altında kaldı. DİSK heyeti, verileri şüpheli bulduğu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurdu.

(İSTANBUL)- Resmi Gazete'de bugün yayımlanan sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri gereğince iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarıyla ilgili temmuz ayı istatistiklerine göre DİSK'e bağlı iki sendika daha iş kolu barajını aştı. Ancak DİSK'e bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası'nın çok az bir oranla baraj altında kaldığı açıklandı. Bu durumu ve bazı verileri şüpheli bulan DİSK heyeti, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gitti. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Gerçekten hayatın olağan akışına aykırı bir biçimde sendikamızın 0.99'la baraj altında bırakıldığını gördük" dedi. Çerkezoğlu, bakanlıkta görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sendikalı işçi sayılarına ilişkin verileri Resmi Gazete'de yayımlandı. Verilere göre DİSK'in üye sayısı 6 ayda 29 bin (yüzde 12) artarken 2 sendika daha barajı geçti, böylece barajı geçen sendika sayısı bir yılda 6'dan 9'a yükseldi. Ancak Dev Sağlık İş Sendikası'nın çok az bir farkla baraj altında kaldığı açıklandı. İş kolundaki işçi sayısı başta olmak üzere şüpheli verileri görüşmek üzere DİSK Genel Başkanı ve Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ankara'ya Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gitti.

Çerkezoğlu son durumu ANKA'ya anlattı

Sabah saatlerinde bakanlık yetkilileriyle görüşmeler yapan DİSK heyeti, "hayatın olağan akışına" aykırı olarak değerlendirdikleri verilerin düzeltilmesini istedi. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Dün gece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendika istatistikleri yayınlandı. DİSK'in üye sayısında ciddi bir artış var. Otuz bine yakın bir artış var. Barajı geçen sendika sayımız altıdan dokuza çıktı. Üye sayısının arttığı bir dönemi zaten görüyorduk. Ancak sadece sağlık iş kolunda değil, sağlık iş sendikamızla ilgili gerçekten hayatın olağan akışına aykırı bir biçimde sendikamızın 0.99'la baraj altında bırakıldığını gördük. O nedenle gece hemen heyet olarak Ankara'ya geldik. Şu an Çalışma Bakanlığı'ndayız. Çalışma Genel Müdürüyle, gerekirse Bakan beyle görüşmeler yapıp bu konudaki bu yanlışlığın giderilmesi için yeniden inceleme talep edeceğiz. Karşılaştırma yapacağız ve sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin de iradesinin net bir biçimde ortaya çıkması için gereken her türlü girişimde bulunacağız. Görüşmelerimizi aşama aşama gerçekleştiriyoruz. İtirazlarımızı da yapıyoruz"

Kaynak: ANKA / Güncel

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