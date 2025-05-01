DİSK'e Bağlı Nakliyat-İş Sendikası 1 Mayıs'ı Kutladı

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Saraçhane'de bir araya geldi. Grup, burada basın açıklaması yaptı.

Nakliyat-İş üyeleri, sabah saatlerinde Fatih'te bulunan sendika binasında toplandı. Grup, 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atarak Saraçhane'ye yürüdü. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Toplanan grup adına Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Genel Başkan Yardımcısı ve Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu basın açıklaması yaptı. Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs hepimize kutlu olsun. 1 Mayıs'ta kapitalizme karşı ve direnişin mücadelesinden doğmuştur. 1 Mayıs kapitalizme karşı işçi sınıfının daha insanca yaşayabileceği bir ücret ve insan olmaya yakışır çalışma koşullarımızın mücadelesinden doğmuştur. Tam 135 yıldan beri dünyanın tüm bölgelerinde, İslam coğrafyasında, Latin Amerika'da, Avrupa'da, Afrika'da 1 Mayıs'lar işçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. 100 binlerce işçi ve emekçi 2009'dan itibaren toplanmaya başlamıştır. Bunun için 1 Mayıs'lar taksim alanının kazanılması kararlılık mücadelesidir. Bu mücadeleye sahip çıkılmadıysa, gidip de bir başka yerde miting yapmakla Taksim'e sahip çıkılmaz" dedi.

Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.