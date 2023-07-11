DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler iş bıraktı

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, ücretlerde iyileştirme, belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılığı son verilmesi, kadro talepleri için Türkiye genelinde örgütlü oldukları iş yerlerinde iş bırakma eylemi yaptı. Mecidiyeköy'de de toplanan işçiler, basın açıklaması yaparak taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Hizmetler İşçileri Sendikası üyesi bir grup işçi, kadro haklarının verilmesi ve belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılığa son verilmesi için örgütlü oldukları belediyelerde iş bırakma eylemi yaptı. Mecidiyeköy'de bir araya gelen işçiler bir AVM'nin önüne doğru yürüyüşe geçti. Burada 'Belediye şirket işçilerine yapılan ayrımcılık son bulsun. Kadro hakkı verilmelidir' yazılı pankart açtı. Hep birlikte halay çeken işçiler, haklarının verilmesini talep etti.

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan belediye işçisi Zuhal Kaynak 'Ücretlerdeki erime ise her geçen gün artıyor. Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen ücret artışları, artan hayat pahalılığı karşısında zaman içinde eriyor. İşverenler bu sefer de ekonomik ve siyasal belirsizlikleri ileri sürerek toplu sözleşmelerde işçi ücretlerini baskılamaya çalışıyor. Geçmiş yıllarda yasal asgari ücretin birkaç katı ücret alan belediyelerin kadrolu işçileri bile bugün yasal asgari ücret civarına yaklaşmış durumdadır. Belediye şirketlerinde çalışan işçiler için ise durum çok daha vahim bir hale dönmüştür. Belediye şirketlerinin büyük bir bölümünde ücretler yasal asgari ücret düzeyindedir. Toplu sözleşmeler ile kazanılan sosyal haklar dışında bırakıldığında belediyelerdeki tüm işçilerin ücretleri asgari ücret düzeyine sıkışmaktadır" dedi.

'BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE UYGULANAN AYRIMCILIK SON BULMALIDIR"

Belediye işçilerinin ücretlerinde iyileştirme yapılmasını isteyen Kaynak 'Merkezi idareye bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında en düşük işçi ücretinin net 20 bin TL'nin üzerine çıktığı, en düşük memur maaşının ise net 22 bin TL seviyesine geldiği bir ortamda tüm belediye işçilerinin ücretlerinde iyileştirme yapılması artık kaçınılmazdır. Bugünden itibaren örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinde insanca yaşayacak bir ücret için mücadelemizi yükselteceğimizi herkese ilan ediyoruz. Yüz binlerce belediye işçisine çağrı yapıyoruz. Talebimiz eşitlik ve insanca yaşayacak bir ücrettir. Bu talep sadece üyelerimizin değil yüzbinlerce belediye işçisinin talebidir. Tüm belediye işçilerini 4 ana talebimiz etrafında mücadele etmeye çağırıyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret için tüm ücretler iyileştirilmelidir. Belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılık son bulmalıdır. Kadro ve ilave tediye haklarımız derhal verilmelidir. Vergide adalet sağlanmalı ücretlerdeki gelir vergisi kesintisi düşürülmelidir" diye konuştu.

Polisin geniş güvenlik önlemi altında eylem sona erdi.