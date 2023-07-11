DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler iş bıraktı

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, ücretlerde iyileştirme, belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılığı son verilmesi, kadro talepleri için Türkiye genelinde örgütlü oldukları iş yerlerinde iş bırakma eylemi yaptı.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası üyesi işçiler, ücretlerde iyileştirme, belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılığı son verilmesi, kadro talepleri için Türkiye genelinde örgütlü oldukları iş yerlerinde iş bırakma eylemi yaptı. Mecidiyeköy'de de toplanan işçiler, basın açıklaması yaparak taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler