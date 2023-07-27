UĞUR İSTANBULLU

DİSK'e bağlı Genel- İş Sendikası Artvin Şubesi, art arda gelen zamları protesto etti. DİSK üyesi Ebru Gündoğdu, "Çarşıda, pazarda, markette, faturalarda karşı karşıya kaldığımız gerçeği biz biliyoruz. Düşük gösterilen TÜİK enflasyonu yüzünden alım gücümüzü kaybediyoruz. Türk lirası hızla değer kaybettikçe her gün daha da yoksullaşıyoruz. Paramız pul oldukça emeğimiz ucuzluyor, satın alma gücümüz azalıyor, ülkemiz fakirleşiyor" dedi.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Artvin Şubesi üyeleri, Artvin Belediyesi Atapark önünde bir araya gelerek art arda gelen zamlara tepki gösterdi. Basın açıklamasına Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve vatandaşlar katıldı. DİSK adına açıklamayı okuyan Ebru Gündoğdu, şunları söyledi:

"BU ZAMLARLA GEÇİNEMİYORUZ"

"Türkiye'nin dört bir yanında DİSK'le işçilerin sesi yükseliyor. Bugün işçiler konuşacak. Bugün herkes işçileri dinleyecek çünkü ne zorluklar yaşadığımızı biz biliyoruz. Bu zamlarla, bu vergilerle geçinemiyoruz. Enflasyonun sıfıra düştüğünü ilan edenlerin masallarına karnımız tok. Çarşıda, pazarda, markette, faturalarda karşı karşıya kaldığımız gerçeği biz biliyoruz. Düşük gösterilen TÜİK enflasyonu yüzünden alım gücümüzü kaybediyoruz. Türk lirası hızla değer kaybettikçe her gün daha da yoksullaşıyoruz. Paramız pul oldukça emeğimiz ucuzluyor, satın alma gücümüz azalıyor, ülkemiz fakirleşiyor. Türkiye'nin tüm değer ve güzellikleri, ülkemizin tüm kaynakları yabancı sermaye ve dolar milyarderleri için kelepir mala dönüşüyor. Paramız değer kaybettikçe bu ülke daha yoksul ve daha bağımlı hale geliyor.

"EMEKLİLER ASGARİ ÜCRETİN ALTINA LAYIK GÖRÜLDÜ"

Dünya bizi kıskanıyormuş. Neyimizi kıskanıyorlar? Dünyanın ucuz emek cenneti haline dönüştürülmesini mi ve tüm ücretlerin asgari ücret düzeyine çekilmesini mi, asgari ücretlinin ortalama ücret haline gelmesini mi? Neyimizi kıskanıyorlar? Avrupa'da en düşük asgari ücretin Türkiye'de olmasını mı, isçileri düşük ücretlere mahküm etmek için sendikal hakların gasp edilmesini mi? Dünyada grev ve örgütlenme hakkının en çok gasp edildiği 10 ülkeden biri olmamızı mı? Emekliler bu ülkenin yurttaşı değil mi? Yıllardır emek vermiş, çalışmış, üretmiş. Alın teri dökmüş milyonlarca emekli açlığa mahküm edildi bu ülkede. Emekliler asgari ücretlin bile altındaki 7 bin 500 liraya layık görüldü. Adalet nerede, insanlık nerede, vicdanlar nerede? Gelirde adalet olmadığı gibi vergide de adalet yok. Düşük belirlenen vergi dilimleri yüzünden milyonlarca işçi yıl içinde üst vergi dilimine geçiyor. Patronların vergileri sıfırlanırken, biz dilim dilim soyuluyoruz. KDV-ÖTV gibi tüketimden alınan dolaylı vergilerin artırılması ile yük yine bizim sırtımıza biniyor. Soruyoruz; işçiyle patronun aynı oranda vergi vermesi adil mi? Patronlar kar rekorları kırarken, bizim cebimize uzanan elleri uyarıyoruz. Yeter artık! Geçinemiyoruz.

"BİZLER BUNU HAK ETMİYORUZ"

Bizler bunu hak etmiyoruz. Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretiyoruz ve hakkımızı istiyoruz. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu düzene karşı sesimizi yükseltiyoruz. Gelirde adalet vergide adalet istiyoruz. KDV-ÖTV gibi adaletsiz dolaylı vergiler düşürülsün. Gelir vergisi tarifesinde dilim oranı ücretlilerde yüzde 10'a düşülsün. Vergi tarife dilimleri artırılsın. Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil kardan, ranttan daha fazla vergi alınsın. Az kazananın az, çok kazanın çok vergi ödediği bir vergi düzeni kurulsun. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekilsin ve tüm emekli aylıkları bu oranda artırılsın. İşçi sınıfının yaşadığı gelir kaybını telafi etmesinin en önemli yolu, sendika ve grev hakkidir. Bu hakların kullanımı önündeki tüm engeller kaldırılsın."