DİSK BAŞKANI ÇERKEZOĞLU: TAKSİM İÇİN VALİ YERLİKAYA İLE GÖRÜŞME YAPTIK

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantı Beşiktaş'taki DİSK genel merkezinde yapıldı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "1 Mayıs çalışmalarını tüm Türkiye'de başlattık. Ortak afiş ve bildirilerimiz, kent kent örgütleyeceğimiz 1 Mayıs sürecine hep beraber başladık. Başvurularımız birçok şehirde başladı. Örneğin İzmir'de Gündoğdu Meydanı için, Ankara'da Tandoğan Meydanı için başvurularımızı yaptık. Bütün kentlerde en merkezi meydanlarında coşkulu 1 Mayısları kutlamak üzere hazırlıklarımız sürüyor" dedi.

"İstanbul'da 1 Mayıs Meydanı hala yasaklı" diyen Çerkezoğlu, "Dün yine bu heyet İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir görüşme yaptı. Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamak istediğimizi bir kez daha ifade ettik. Bu Taksim yasağının kabul edilemez olduğunu asla doğallaşamayacağını ve Taksim iradesinden vazgeçmeyeceğimizi dile getirdik. İstanbul içinde 1 Mayıs programını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. İşçiler emekçiler geçim derdiyle, artık hayatta kalma derdiyle boğuşurken bu 1 Mayıs her zamankinden daha da önemli" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel