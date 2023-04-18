DİSK Başkanı Çerkezoğlu : 1 Mayıs'ta Maltepe Meydanı'nda buluşmaya çağırıyoruz

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının Maltepe Meydanı'nda yapılacağını açıkladı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda bir araya geldi.