DİSK-AR Raporu: Kadınlarda İstihdam Oranı Yüzde 19,7

DİSK-AR tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye'de çalışma çağındaki 66,5 milyon kişiden yalnızca 22,8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. Kadınların istihdam oranı yüzde 19,7, erkeklerde ise yüzde 49,1 olarak belirlendi. Genç kadınlardaki geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 48,9'a ulaştı.

(ANKARA) - DİSK-AR raporuna göre, çalışma çağındaki 66,5 milyon kişiden yalnızca 22,8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor. Kadınlarda kayıtlı ve tam zamanlı istihdam (KATİ) oranı yüzde 19,7, erkeklerde yüzde 49,1 olarak hesaplandı. Genç kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 48,9'a ulaştı.

DİSK-AR tarafından hazırlanan ve 18 Kasım 2025 tarihinde yayımlanan "İşsizlik ve İstihdamın Görünümü (2025 3. Çeyrek)" raporuna göre, çalışma çağındaki 66,5 milyon kişiden yalnızca 22,8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdam (KATİ) kapsamında yer alıyor.

Raporda, 2025 yılı 3. çeyreğinde resmi istihdam oranının yüzde 49, mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın ise 32 milyon 558 bin kişi olarak gerçekleştiği kaydedildi. TÜİK verilerine göre, kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 32,1, erkeklerde ise yüzde 66,2 olarak açıklanırken, DİSK-AR hesaplamalarına göre KATİ oranı kadınlarda yüzde 19,7, erkeklerde ise yüzde 49,1 olarak belirlendi.

DİSK-AR raporu, 15 yaş ve üzeri çalışma çağındaki 33,6 milyon kadından yalnızca 6,6 milyonunun, 32,9 milyon erkekten ise 16,2 milyonunun kayıtlı ve tam zamanlı istihdam kapsamında çalıştığını ortaya koydu. Raporda, resmi istihdam verilerinin istihdamın niteliğine dair sınırlı bilgi sunduğu, alternatif işsizlik ve istihdam hesaplamalarına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, geniş tanımlı kadın işsizliğinin yüzde 39,1 olduğu, gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranının 11,5 puan arttığı ve genç kadınlarda bu oranın yüzde 48,9 olarak hesaplandığı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
