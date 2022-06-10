Disk-Ar İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu: "Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı Nisan 2022'de 8 Milyon 107 Bin Kişi Olarak Gerçekleşti" - Haberler

DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) 'İşsizlik ve İstihdamın Görünümü' raporuna göre; mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı, Nisan 2022'de 8 milyon 107 bin kişiye yükseldi. Pandemi öncesine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 595 bin arttı. TÜİK ve İŞKUR işsizlik verileri arasında 1 milyon 288 bin kişilik fark ortaya çıktı.

DİSK-AR'ın 'İşsizlik ve İstihdamın Görünümü' raporu açıklandı. Raporda yer alan tespitler şöyle:

"GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 21,7 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ"

TÜİK'in Nisan 2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları 10 Haziran 2022'de yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11,3, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 21,7 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2022 Nisan ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu.

"İŞSİZ SAYISI NİSAN 2022'DE 8 MİLYON 107 BİN KİŞİ"

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Nisan 2022'de 8 milyon 107 bin kişi olarak gerçekleşti. Pandemi öncesine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 1 milyon 595 bin arttı. TÜİK'e göre Nisan 2019'da yüzde 13,8 olan işsizlik, Nisan 2022'de yüzde 11,3'e düştü. Ancak geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,1'den yüzde 21,7'ye yükseldi.

"TÜİK VE İŞKUR İŞSİZLİK VERİLERİ ARASINDA 1 MİLYON 288 BİN KİŞİLİK FARK VAR"

TÜİK'e göre Nisan 2019'da yüzde 13,8 olan işsizlik Nisan 2022'de yüzde 11,3'e düştü. Ancak geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,1'den yüzde 21,7'ye yükseldi. İŞKUR verilerine göre Nisan 2021 ve Nisan 2022 arası bir yıllık dönemde kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 910 binden 3 milyon 584 bine yükselerek 674 bin kişi arttı. TÜİK'e göre ise son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı bu dönemler arası 614 bin azaldı. Böylece kayıtlı ve ankete dayalı işsiz sayılarının değişimi arasında 1 milyon 288 bin kişilik fark ortaya çıktı. İŞKUR'un kayıtlı işsiz sayıları son bir yılda yüzde 23 artarken, TÜİK'in işsiz sayıları yüzde 14 azaldı. İki verinin bu kadar farklı seyretmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. TÜİK'in yıllık işsizlik verilerinde İŞKUR'un bu eğilimi yer almıyor. TÜİK'in yıllık işsizlik verilerinin salgın dönemindeki işten çıkarma yasağı nedeniyle karşılaştırılabilir olmadığını ve yıllık karşılaştırmada ciddi sorunlar olduğunu düşünüyoruz.

"KADIN İŞSİZLİĞİ TÜM İŞSİZLİK TÜRLERİNDE EN YÜKSEK KATEGORİ OLARAK GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR"

Kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7 iken kadınlarda yüzde 14,5'e yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik (atıl işgücü) erkeklerde yüzde 17,5, kadınlarda ise yaklaşık yüzde 30'dur. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 12 puandır. Nisan 2022'de kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14,5 oldu. 15-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.

"DAR TANIMLI İŞSİZLİK SINIRLI KALIRKEN GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK FIRLADI"

Türkiye'de 2018 Eylül'de başlayan ekonomik kriz ve 2020 Mart ayından bu yana yaşanan salgınının da etkisiyle işgücü piyasası dışına çıkış eğilimi artıyor. Zamana bağlı eksik istihdamda artış ve iş bulma ümidinin kaybedilmesine paralel olarak dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark giderek açılıyor. Örneğin, Ocak 2019'da dar tanımlı işsizlik yüzde 13,6 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 19,7 olarak gerçekleşmişti. Bu dönemde geniş tanımlı işsizlik dar tanımlı işsizlikten 6,1 puan yüksekti. Nisan 2022'de ise dar tanımlı işsizlik yüzde 11,3 iken geniş tanımlı işsizlik yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. Dar ve geniş işsizlik arasındaki fark bu dönemde 10,4 puan oldu. Dar ve geniş işsizlik arasındaki makasın bu denli açılmasının en önemli nedeni salgın dönemindeki işten çıkarma yasağının dar tanımlı işsizliği sınırlı düzeyde tutmuş olması ve işbaşında olunan sürenin azalmasıdır. Böylece dar tanımlı işsizlik sınırlı kalırken geniş tanımlı işsizlik fırlamıştır."

ANKA / Güncel