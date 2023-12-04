Disk-Ar: "En Yoksul Gelir Grubunun Gıda Enflasyonu Yüzde 105,5 Olurken, En Yüksek Gelir Grubunun Gıda Enflasyonu Yüzde 48,9 Oranında Kaldı"

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), kasım ayına ilişkin ortalama gıda enflasyonunu yüzde 67, emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 82,5 olarak hesapladı. DİSK-AR’dan yapılan açıklamada, “En yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 105,5 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 48,9 oranında kaldı. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor” denildi.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), kasım ayına ilişkin ortalama gıda enflasyonunu yüzde 67, emeklilerin gıda enflasyonu yüzde 82,5 olarak hesapladı. DİSK-AR'dan yapılan açıklamada, "En yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 105,5 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 48,9 oranında kaldı. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor" denildi.

DİSK-AR'dan bugün yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aylık 3,28 ve yıllık yüzde 61,98 olarak duyurduğu resmi enflasyon oranlarının emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirli gruplarının gerçeğini yansıtmadığını belirtildi.

"TÜİK, DİSK TARAFINDAN AÇILAN VE KAZANILAN DAVAYA RAĞMEN YARGI KARARINI UYGULAMIYOR VE MADDE FİYAT LİSTESİNİ AÇIKLAMIYOR"

DİSK-AR'ın açıklamasında şunlar kaydedildi:

" TÜFE'deki değişim 2023 Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 3,28, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,09 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 oldu. Sadece beş aylık tüketici enflasyonu yüzde 33,7 oldu. Yılın ikinci yarısı için memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılan zam eridi. Resmi enflasyonda tırmanış sürüyor.

TÜİK, Kasım 2023 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 67,2 olarak açıkladı. Ancak bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzak bir oran. TÜİK, DİSK tarafından açılan ve kazanılan davaya rağmen yargı kararını uygulamıyor ve madde fiyat listesini açıklamıyor. Madde fiyatları halen karartılmış durumda. Bu nedenle enflasyon oranını hesaplanmasına kaynak teşkil eden madde fiyat listesi görülemiyor.

"EMEKLİLERDE GIDA ENFLASYONU YÜZDE 82,5 OLDU"

Resmi ortalama enflasyon oranları düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir. Bu nedenle DİSK-AR olarak TÜİK'in ham verilerinden yararlanarak emeklilerin, dar gelirlilerin, düşük gelirlilerin hissettiği gıda enflasyonunu yeniden hesaplıyoruz. Yaptığımız hesaplamaya göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 67 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 82,5 oldu. Üçüncü yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 76,6 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20'lik grubun gıda enflasyonu yüzde 87,8 ve en yoksul yüzde 20'lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 105,5 olarak gerçekleşti.

"EN YOKSUL GELİR GRUBUNUN GIDA ENFLASYONU YÜZDE 105,5 OLURKEN, EN YÜKSEK GELİR GRUBUNUN GIDA ENFLASYONU YÜZDE 48,9 ORANINDA KALDI"

Yüksek gelir gruplarının daha düşük enflasyon hissettiği görülüyor. Dördüncü (yüksek) yüzde 20'lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 64,2 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 48,9 oldu. Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 105,5 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 48,9 oranında kaldı. Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.

"GIDA FİYATLARI ENDEKSİ KASIM 2023'TE TÜFE'NİN 746 PUAN ÜSTÜNE ÇIKTI"

TÜFE ve gıda fiyatları endeksi artmaya devam ediyor. 2005 yılında 122 olan TÜFE endeksi, Kasım 2023'te 1.807'ye yükseldi. 2005'te 122 olan gıda fiyatları endeksi ise 2023'te 2.553'e yükseldi. Böylece TÜFE 2003'ten bu yana 18,1 ve 2005'ten bu yanda 14,8 kat; gıda fiyatları ise 2003'ten bu yana 25,5 kat ve 2005'ten bu yana 20,9 kat arttı. 2005'te yüzde 7,6 olan yıllık enflasyon oranı 2023'te yüzde 62 oldu. 2005'te yüzde 5,7 olan yıllık gıda enflasyonu ise 2023'te yüzde 67,2'ye yükseldi.

Öte yandan son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki fark açılmaya başladı. Kasım 2005'te TÜFE'yle aynı seyreden gıda fiyatları endeksi Kasım 2023'te TÜFE'nin 746 puan (yüzde 41,3) üstüne çıktı."