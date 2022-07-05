Disk-Ar: Asgari Ücretin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Oranı Yüzde 42'ye Düştü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) verilerine göre, asgari ücretin kişi başına gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 42'ye düştü. Bu oranın 1978'de yüzde 75, AKP'nin iktidara geldiği 2002'de ise yüzde 52 olduğu belirtildi.

DİSK- AR, asgari ücretin yıllık süreçlere göre kişi başına GSYH oranlarını yayınladı. Buna göre, asgari ücretin GSYH'ya oranı 1978'de yüzde 75 iken, 1980'de yüzde 40'a geriledi.

AKP'NİN İKTİDARA GELDİĞİ YILDA YÜZDE 52

AKP'nin iktidara geldiği yıl olan 2002'de ise bu oran yüzde 52'ye kadar çıktı. 2016'da yüzde 60 olan asgari ücretin GSYH'ya oranı, o tarihten sonra gerilemeye başladı. Bu oran 2017'de yüzde 55, 2018'de yüzde 53, 2019'da yüzde 59, 2020'de yüzde 58, 2021'de de yüzde 50 olarak belirlendi.

Asgari ücretin GSYH'ya oranı bu yıl ise yüzde 42'ye kadar geriledi.

ANKA / Güncel