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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Kubicki'nin, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri...

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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: 'Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Kubicki'nin, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri...

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Kubicki'nin, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz"

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Kubicki'nin, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz"

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Güncel

Parlamento Almanya Güncel Haberler

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