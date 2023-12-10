Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğinin geleneksel kermesi Ankara'da düzenlendi

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğinin (DMEDD) geleneksel kermesi, 40'tan fazla yabancı ülke temsilciliğinin de katılımıyla Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğinin (DMEDD) geleneksel kermesi, 40'tan fazla yabancı ülke temsilciliğinin de katılımıyla Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Dernek üyelerinin gönüllü çabaları ve Dışişleri Bakanlığının desteğiyle her yıl düzenlenen DMEDD Kermesi, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 4 yıllık ara sonrasında bugün yeniden katılımcılarla buluştu.

Kermeste yer alan ürünler, dünyanın dört bir yanındaki Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev yapan Dışişleri Bakanlığı mensuplarının gönüllü katkılarıyla temin edildi.

Ayrıca, halihazırda Ankara'da faaliyet gösteren 40'tan fazla yabancı ülke temsilciliğinin ürünleri de kendilerine ayrılan alanlarda sergilendi.

DMEDD Kermesi, farklı kültürleri eğitime destek ve yardımlaşma amacı doğrultusunda buluşturan uluslararası bir etkinlik olmasıyla özel bir anlam taşıyor. Kermesten elde edilecek bağışlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da DMEDD eğitim ve burs fonu ile yardım projelerinde kullanılacak.

Ayrıca kermesten elde edilecek gelirin bir kısmıyla da ihtiyaç sahibi Gazzeli üniversite öğrencilerine destek sağlanacak.

"Dünyanın iyi bir neden için birlik olması güzel"

AA'ya konuşan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, dünyayı iyi bir neden uğruna birlik içinde görmenin mutluluk verdiğini belirterek, "Sonuç umarım iyi olur ama sonuç çoktan iyi çünkü birçok insan burada bir araya gelerek elinden gelenin en iyisini yapıyor." dedi.

Büyükelçi Wijnands'ın eşi Carmen Wijnands da salgından dolayı uzun süre ara verilen etkinliğin "harika" olduğunu dile getirerek, Hollanda standında bulunan yöresel ürünleri tanıttı.

Bu kadar farklı ülkeden insanı aynı çatı altında görmenin ve herkesin birlikte iyi bir neden için çalışmasının önemine işaret eden Wijnands, DMEDD ile yakından ilgilendiğini dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, organizasyon için DMEDD'ye teşekkür ederek, açtıkları iki stantta KKTC'li ailelerin yaptığı yemekler ve yöresel gıdalar olduğunu söyledi.

Korukoğlu, DMEDD'in çok önemli bir dernek olduğunu ve yıllardır güzel etkinlikler yaptığını kaydederek, KKTC'de de benzer bir dernek bulunduğunu, benzer çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine yardım sağlandığını ifade etti.

Farklı ülkelerden birçok insanı bir araya getiriyor

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da kermesin ülkelerini temsil eden birçok insanı bir araya getirdiğini, DMEDD ile bu etkinlik için işbirliği halinde olduklarını belirtti.

Bodnar, ürünlerin yarısının Ukrayna'dan getirildiğini, yarısını da eşi dahil olmak üzere kendilerinin hazırladığını aktararak, yardıma ihtiyaç duyanlar için katkıya hazır olduklarını söyledi.

Eşinin de DMEDD ile sürekli temas halinde olduğunu ve etkinliklere katılarak her türlü desteği sağladıklarını kaydeden Bodnar, Ukrayna'da da aynı dernekten olduğunu ve gelecekte ortak etkinlikler düzenlemekten memnuniyet duyulacağını bildirdi.

Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom da Tayland ürünleri, masajı ve dans gösterisiyle kermese katkı sağladıklarını anlatarak, gelirin okul ve eğitim için bağışlanacağını, eğitimin çok önemli olduğunu ve olabildiğince katkı sağlamak istediklerini ifade etti.

Sugondhabhirom, eşinin de DMEDD ile çalıştığını söyleyerek işbirliğinden memnun olduklarını ve böyle etkinliklere katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Etkinliğe katılanlar da her sene çok başarılı kermesler yapıldığını belirterek, dünyanın farklı yerlerinden ürünleri görmenin güzel olduğunu ve bunun sonucunda gelirin faydalı bir yere gitmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

DMEDD

DMEDD, yurt dışındaki temsilciliklerde görevleri başında şehit edilen Dışişleri ve diğer Bakanlık mensuplarının eş ve çocuklarının zor günlerinde yanlarında olmak, onlara destek vermek ve gerekli eğitim burslarını sağlamak amacıyla 24 Eylül 1981'de kuruldu ve 1984'te "Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Dernek" statüsü kazandı.

Dernek, yıllar içerisinde faaliyet alanlarını geliştirerek, başta eğitim ve sağlık alanlarında olmak üzere birçok yardım faaliyeti yaptı ve yapmaya devam ediyor.

Kuruluşundan bu yana, 3 binden fazla öğrenciye destek olan DMEDD, sağladığı bursların yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde okullar yaptırdı, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren birçok kuruluşun tadilat ve donanımına katkı sağladı, ihtiyaç sahibi kurumlara ayni ve nakdi yardımlarda bulundu.

Yardım faaliyetlerine ek olarak DMEDD, özellikle Ankara'da bulunan yabancı misyon üyelerine ve eşlerine yönelik Türk tarihi, sanatı, kültürü ve geleneklerine dair etkinliklerle sosyal ve kültürel tanıtıma katkılar yapıyor, dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri yürütüyor.

Söz konusu faaliyetlerin büyük bir kısmı, yılda bir kere düzenlenen ve Ankara'da binlerce kişinin ziyaret ettiği DMEDD kermesinden sağlanan gelirle karşılanıyor.