Dışişleri: "(İsveç'te) PKK iltisaklı bir grubun örgüt sembolleriyle propaganda yapmasına ve Cumhurbaşkanı'mıza yönelik çirkin eyleme müsaade...
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Dışişleri: "(İsveç'te) PKK iltisaklı bir grubun örgüt sembolleriyle propaganda yapmasına ve Cumhurbaşkanı'mıza yönelik çirkin eyleme müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz"
Dışişleri: "( İsveç'te) PKK iltisaklı bir grubun örgüt sembolleriyle propaganda yapmasına ve Cumhurbaşkanı'mıza yönelik çirkin eyleme müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz"
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel