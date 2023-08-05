Dışişleri: "(İsveç'te) PKK iltisaklı bir grubun örgüt sembolleriyle propaganda yapmasına ve Cumhurbaşkanı'mıza yönelik çirkin eyleme müsaade...

Dışişleri: "(İsveç'te) PKK iltisaklı bir grubun örgüt sembolleriyle propaganda yapmasına ve Cumhurbaşkanı'mıza yönelik çirkin eyleme müsaade edilmesini en ağır şekilde kınıyoruz"