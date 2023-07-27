Dışişleri: "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve güvenlik güçleri koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği...
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Dışişleri: "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve güvenlik güçleri koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz"
Dışişleri: "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve güvenlik güçleri koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz"
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel