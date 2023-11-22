Haberler

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı...

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Dışişleri Bakanlığı: "İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.

Dışişleri Bakanlığı : "İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda taraflar arasında mutabakata varılmasını, akan kanın bir nebze olsun hafifletilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dışişleri Bakanlığı İsrail Gazze Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

title