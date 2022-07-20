Dışişleri: "(Dohuk'taki saldırı) Irak yetkililerini (PKK) terör örgütünün etkisi altında açıklamalar yapmamaya, faillerin açığa çıkarılması için iş...
AA - Güncel
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Dışişleri: "(Dohuk'taki saldırı) Irak yetkililerini (PKK) terör örgütünün etkisi altında açıklamalar yapmamaya, faillerin açığa çıkarılması için iş birliğine davet ediyoruz"
Dışişleri: "(Dohuk'taki saldırı) Irak yetkililerini (PKK) terör örgütünün etkisi altında açıklamalar yapmamaya, faillerin açığa çıkarılması için iş birliğine davet ediyoruz"
AA / Güncel