Büyükelçi Musa, 'Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği'ne atandı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'nın 'Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği' görevine atandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 2022 yılı Dönem Başkanlığını yürüten Polonya'nın Büyükelçi Musa'yı, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine atadığı ifade edildi. Açıklamanın devamında "Büyükelçi Musa, bu görevi 2019 yılından bu yana sürdüren Büyükelçi Mehmet Paçacı'dan devralacaktır. Türkiye, dünya genelinde artış gösteren ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük ve İslam karşıtlığı gibi eğilimlerin önlenmesi amacıyla, AGİT dahil tüm uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara özel önem atfetmekte ve etkin biçimde katkı sağlamaktadır. Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki çabalarımız çerçevesinde Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'nın AGİT Dönem Başkanlığı tarafından yapılan sözkonusu ataması tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır" denildi.