Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bugün dünyada en geniş dış temsilcilik ağına sahip ilk 5 ülke arasında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2024 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamaların, etkin tarafsızlığa duyulan ihtiyacı çok net bir biçimde gözler önüne serdiğini söyleyen Fidan, "İstanbul'un, New York veya Cenevre gibi çok taraflı diplomasinin başkentlerinden biri haline getirilmesi vizyonumuz çerçevesinde, 12 Birleşmiş Milletler kuruluşunun İstanbul'da bölgesel ve küresel mevcudiyet tesis etmesini sağladık." bilgisini paylaştı.

Fidan, bu sayının ilerleyen dönemlerde artırılmasının hedeflendiğini belirterek, Türkiye'nin, bunları yaparken Birleşmiş Milletlerin (BM) eksikliklerini, aksayan yönlerinin de en sık ve en güçlü bir şekilde dile getiren ülke olduğunu vurguladı.

İsrail-Filistin konusuna değinen Fidan, "Son olarak İsrail Filistin bağlamında yaşanan gelişmeler karşısında BM Güvenlik Konseyinin gösterdiği atalet, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dünyanın her köşesinde yankı bulan dünya beşten büyüktür çağrısının haklılığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Daha demokratik, şeffaf, etkin hesap verebilir ve temsil niteliğine haiz bir Güvenlik Konseyi hedefi doğrultusunda reform çağrımızı yüksek sesle dile getirmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar

Bakan Fidan, yurt dışındaki Türk vatandaşları ve soydaşlara yönelik faaliyetlerin 2023'te de sürdürüldüğüne işaret ederek, "Konsolosluk hizmetlerine getirdiğimiz yeniliklerle, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına en fazla sayı ve çeşitlilikte hizmet sunan ülkelerin başında gelmekteyiz. Dış temsilciliklerimizde vatandaşlarımıza yetmişi aşkın türde konsolosluk hizmeti sunmaktayız." dedi.

Bu yılın başından beri gerçekleştirilen konsolosluk işlem sayısının 3 milyona yaklaştığını dile getiren Fidan, temsilciliklere uzak olan vatandaşlara ulaşmak amacıyla başlatılan uygulama çerçevesinde 2023'te 62 gezici konsolosluk hizmeti verildiğini kaydetti.

Fidan, yurt dışındaki vatandaşların sağlık ve esenliğin korunmasının temel öncelik olduğuna dikkati çekerek, Kovid-19 döneminde, 142 ülkedeki Türk vatandaşının ülkeye dönüşünün sağlandığını, Libya, Yemen, Afganistan, Kazakistan ve Ukrayna'dan başarılı tahliye operasyonları gerçekleştirildiğini hatırlattı.

2023'te Sudan'dan 421'i yabancı ülke vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 434 kişinin Türkiye'ye tahliye edildiğini belirten Bakan Fidan, "Son olarak yerel makamlardan alınan, özel izinle düzenlenen Türk Hava Yolları seferleriyle Nijer'de 54 Türk vatandaşı ve 169 yabancı ülke vatandaşının ülkemize naklini sağladık." diye konuştu.

Fidan, Gazze'deki tahliye çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan bulunduğu ülkelerdeki tedavilerin yapılması mümkün olmayan, 121 kişi temsilcilerinin koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla ülkemize getirerek, ileri tedavi imkanlarına kavuşturuldu."

Yurt dışında yaşayan vatandaşların seçimlere katılımı

Fidan, büyük başarı gösterilen bir başka alanın da, yurt dışında kurulan sandıklar aracılığıyla Türk vatandaşlarının seçimlere katılımını temin etmek olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında 73 ülkedeki 151 temsilciliğimizde ve 16 şehirde 167 noktada sandık kurduk. Konsolos hizmetlerimiz kapsamını genişletmenin etkinliğini artırmanın yanı sıra vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın hak ve çıkarlarının koruması da önceliklerimiz arasında yer alıyor." diyen Fidan, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşların Türkiye'nin şefkatli gücünü hissetmelerini sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

Fidan, İslam düşmanlığının, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada ürkütücü bir boyuta ulaştığına, ulusal ve uluslararası düzeyde acil tedbirler alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Tüm uluslararası platformlarda İslam karşıtlığıyla mücadeleye dair girişimleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanlığının dış teşkilatını genişletmeyi ve kuvvetlendirmeyi sürdürdüklerini anlatan Fidan şunları kaydetti:

"Bugün dünyada en geniş dış temsilcilik ağına sahip ilk 5 ülke arasında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Değerli milletvekilleri, bakanlığımızın dünya ölçeğinde bir Dışişleri Bakanlığı olması için gereken fiziki koşulların iyileştirilmesi, personel ve teknoloji alanlarında da çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda, dijital çağın sunduğu imkanlardan yararlanarak teşkilatımızın ve vatandaşlarımızın yeni boyutlar kazanan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önem atfediyoruz.

Siber uzay, yapay zeka ve kuantum gibi çığır açan ilerlemeler konusunda uluslararası alanda cereyan eden gelişmeleri de yakından takip etmekteyiz. Teknolojinin büyük bir hızla geliştiği bu dönemde, Dışişleri Bakanlığı olarak kurumsal yapımızı ve teşkilatlanmamızı güçlendirmeye, fiziki imkanlarımızı ve teknik altyapımızı iyileştirmeye odaklandık."

Fidan, etkin dış politika ve temsilcilik sayısındaki artış çerçevesinde, nitelikli personel ihtiyacının karşılamak üzere diplomatik kariyer memuru alımlarının devam ettiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığına tahsis edilen bütçenin, ülkenin menfaatlerinin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşların hak ve çıkarlarının korunması amacıyla, tasarruf tedbirlerine riayet edilerek etkin şekilde kullanıldığını vurgulayan Fidan, "2022 yılı kesin hesabına göre bakanlığımıza 7,5 milyar TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde aktarılan ilave 3,5 milyar TL ile toplam ödeneğin bize 10,9 milyar TL'ye mal olmuştur. Yıl sonu harcamamız 10,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla etkin kullanılan bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 99,95'tir." bilgisini paylaştı.

Fidan, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'yle de bakanlığa 31,4 milyar TL ödenek tahsis edilmesinin öngörülmekte olduğunu, bütçenin yaklaşık yüzde 55'inin yurt dışı teşkilat harcamaları olduğunu belirtti.

Bakanlığın 2024-2028 stratejik plan hazırlık çalışmalarının tamamlandığını aktaran Fidan, "(Harcamaların) Yüzde 31'i ise uluslararası kuruluşlara katkı payı ödemelerimiz ile yurt dışındaki öğretmen okutman ve din görevlileri maaşları için harcanmaktadır. Buna ilaveten yüklendiği görevler çerçevesinde 4,2 milyar TL Ulusal Ajans ve AB programlarına katılım olmak üzere AB Başkanlığı içinde toplam 4,6 milyar TL tutarında bütçe teklifi komisyonun onayına sunulmuştur. Türk Akreditasyon Kurumunun 2024 bütçe teklifi olan 266 milyon TL ödenekte onaylarınıza sunulmuş durumdadır." dedi.

(Bitti)