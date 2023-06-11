Üye Girişi
Haberi Paylaş
Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'da yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı

Dışişleri Bakanlığından Kazakistan'da yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Abay bölgesindeki yangınlarda 14 orman işçisinin yaşamını yitirmesi nedeniyle Kazakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Abay bölgesindeki yangınlarda 14 orman işçisinin yaşamını yitirmesi nedeniyle Kazakistan hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Bakanlık tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda, Kazakistan'ın Abay bölgesinde 14 orman işçisinin yaşamını yitirmesine neden olan yangınlara dair haberin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Kazakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Kazakistan Twitter Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title