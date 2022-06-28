Dışişleri Bakanlığından Haiti'ye seyahat ve güvenlik duyurusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanlığından Haiti'ye seyahat ve güvenlik duyurusu

AA - Mustafa Deveci - Güncel
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığından Haiti'ye seyahat ve güvenlik duyurusu

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları ve suç eylemlerindeki artış muvacehesinde, Türk vatandaşlarının zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarında fayda görüldüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları ve suç eylemlerindeki artış muvacehesinde, Türk vatandaşlarının zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarında fayda görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Haiti'ye yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yapıldı.

Açıklamada, "Haiti'de halihazırda olumsuz seyreden güvenlik koşulları ve suç eylemlerindeki artış muvacehesinde, vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalarında fayda görülmektedir." ifadesine yer verildi.

Haiti'de Türk büyükelçiliğinin bulunmadığı ve bu ülkeye Santo Domingo'daki (Dominik Cumhuriyeti) Türk Büyükelçiliğinin akredite olduğu aktarılan açıklamada, "Halen Haiti'de yaşayan ve/veya bu ülkeye seyahat eden vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Santo Domingo Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları önem taşımaktadır." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Türk vatandaşlarının Konsolosluk Çağrı Merkezine +90 312 292 29 29, Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliğine +1 809 532 77 83 (santral) ve +1 849 206 46 41 (acil durum) numaralı telefonlardan ve embajada.dominicana@mfa.gov.tr e-posta adresi üzerinden doğrudan ulaşabilecekleri kaydedildi.

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Haiti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title