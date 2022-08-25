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Dışişleri Bakanlığından Etiyopya'daki gelişmelere ilişkin açıklama Açıklaması

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Dışişleri Bakanlığından Etiyopya'daki gelişmelere ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığınca, Etiyopya'da daha önce ilan edilen ateşkese aykırı olarak çatışmaların yeniden başladığına dair haberlerin üzüntü ve endişeyle takip edildiği belirtilerek "Ülkede şiddetin kalıcı olarak son bulması, barış ve istikrarın tesisi için tarafları diyaloğa dönmeye davet ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığınca, Etiyopya'da daha önce ilan edilen ateşkese aykırı olarak çatışmaların yeniden başladığına dair haberlerin üzüntü ve endişeyle takip edildiği belirtilerek "Ülkede şiddetin kalıcı olarak son bulması, barış ve istikrarın tesisi için tarafları diyaloğa dönmeye davet ediyoruz." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Etiyopya'da Federal Hükümetin 24 Mart'ta ilan ettiği süresiz insani ateşkesin hilafına çatışmaların yeniden başladığına dair haberlerin üzüntü ve endişeyle takip edildiği kaydedildi.

"Ülkede şiddetin kalıcı olarak son bulması, barış ve istikrarın tesisi için tarafları diyaloğa dönmeye davet ediyoruz. Bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, Türkiye'nin Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Güncel

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