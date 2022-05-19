Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan hezeyan dolu açıklamaları...
AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz.
Dışişleri Bakanlığı : "Yunanistan makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz."
AA / Muhammet Tarhan - Güncel