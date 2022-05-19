Dışişleri Bakanlığı: &quot;Yunanistan makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan hezeyan dolu açıklamaları... - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan hezeyan dolu açıklamaları...

AA - Muhammet Tarhan - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı: 'Yunanistan makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan hezeyan dolu açıklamaları...

Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı : "Yunanistan makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz."

AA / Muhammet Tarhan - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Güncel, Haberler

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