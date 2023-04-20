Üye Girişi
Haberi Paylaş
Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yaşanan izdihamdan üzüntü duyduklarını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yaşanan izdihamdan üzüntü duyduklarını açıkladı

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdihamda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyduklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdihamda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından büyük üzüntü duyduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendiği kaydedildi.

Yemen'de yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdihamdan büyük üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, yaralananlara da acil şifalar dilendiği ifade edildi.

Husilere bağlı el-Mesirah televizyon kanalının haberine göre, Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, Sana'da bir iş insanının mali yardım dağıtımı sırasında yaşanan olayda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralının olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

Dışişleri Bakanlığı DOST Partisi Allah Yemen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title