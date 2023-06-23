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Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı...

Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı...

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Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmesini lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmesini lanetledi.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel

Kuran-ı Kerim Filistin İsrail Güncel Haberler

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