Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı...
Güncel Haberler
Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmesini lanetledi.
Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmesini lanetledi.
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel