Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Uruguay'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz. Söz konusu yasa başta 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafınadır ve yok hükmündedir.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz. Söz konusu yasa başta 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafınadır ve yok hükmündedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Uruguay Parlamentosu'nun kabul ettiği ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddettiklerini açıkladı. Bakanlığın yazılı açıklaması şöyle:

"Uruguay Parlamentosu tarafından kabul edilen ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili tarafından imzalanan, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz. Söz konusu yasa başta 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukukun hilafınadır ve yok hükmündedir. Yasama organlarının ve siyasilerin tartışmalı tarihi konularda hüküm verme yetkisi yoktur. Uruguay Parlamentosunun ve Hükümetinin yerel siyasi hesaplarına tarihi çarpıtarak ulaşmaya çalışması kabul edilemez. "

Kaynak: ANKA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Uruguay Dış Politika Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak

 İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

 Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title