Haberler ›› Güncel ›› Dışişleri Bakanlığı: 'Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe... - Haberler

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