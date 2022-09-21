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Dışişleri Bakanlığı: "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe...

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Dışişleri Bakanlığı: 'Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe...

Dışişleri Bakanlığı: "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız"

Dışişleri Bakanlığı : " Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız"

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Güncel Haberler

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