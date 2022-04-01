Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye, Somali'ye desteğini sürdürecektir"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasını teminen Somali'ye desteğini sürdürecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığından Afrika Birliği Somali Misyonunun Yeniden Yapılandırılması Kararına İlişkin 2628 (2022) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı hakkında açıklama yapıldı. Afrika Birliği'nin, Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) Afrika Birliği Geçiş Misyonu (ATMIS) olarak yeniden yapılandırılması kararını tasdik eden 2628 (2022) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararının oy birliğiyle kabul edilmesini memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, Afrika Birliği'nin söz konusu BMGK kararının hayata geçirilebilmesini teminen, Somali Federal Cumhuriyeti ile bilistişare yürüttüğü hazırlık ve çabaları takdir ediyoruz. 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren AMISOM, dost ve kardeş Somali Federal Cumhuriyeti'nde terörle mücadeleye ve güvenliğin tesisine yönelik mühim kazanımlar elde etmiştir. Yeniden yapılanacak ATMIS'in, Somali'de ve bölgede kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisi amacıyla Somali güvenlik güçlerinin geliştirilmesine önemli katkıda bulunmasını ve güvenlik sorumluluğunu görev yönergesinde belirtilen sürede Somali makamlarına devredebilmesini ümit ediyoruz. Türkiye, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasını teminen Somali'ye desteğini sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

(Mevlüt İşli/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel