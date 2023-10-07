Dışişleri: İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddeti endişeyle karşılıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, "İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz. Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nca, İsrail- Filistin arasında yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Bugün İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz. Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz" denildi.

TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI

Bakanlığın sosyal medya hesabından 'İsrail ve Filistin'deki kıymetli vatandaşlarımızın dikkatine' başlığıyla yapılan paylaşımda ise "İsrail ve Filistin'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır. Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, Kudüs Başkonsolosluğumuz ile Bakanlığımızın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye olunur" uyarısı yapıldı.