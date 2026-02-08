Dışişleri Bakanlığı, HDK'nin Sudan'da sivillere yönelik saldırılarını kınadı

Haberler

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Sudan'da yerinden edilmiş kişileri taşıyan araca gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak sivillerin korunması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Sudan'da Kuzey Kurdufan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan araca yönelik sivil can kayıplarına yol açan saldırısını güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'ın Kuzey Kurdufan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan araca Hızlı Destek Güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırının, çatışmalarda sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır ihlalini teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, "Sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Siviller için güvenli ve kesintisiz geçiş olanağının garanti altına alınması ile insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

