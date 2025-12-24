Haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Suriye'deki basın toplantısına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad arasında gerçekleşen toplantıda yaşanan teknik aksaklık hakkında bilgi vererek, Suriye tarafının Türk heyetinden özür dilediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani???????'nin 22 Aralık'ta düzenlediği ortak basın toplantısının sonuna doğru teknik bir aksaklık yaşandığını, Suriye tarafının bu durumdan dolayı Türk heyetinden özür dilediğini bildirdi.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan'ın Gazze'deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt verdiği sırada, çevirmenin sesinin toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmadığını bildiren Keçeli, "Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Keçeli, Suriye tarafının yaşanan durumdan ötürü Türk heyetinden özür dilediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Fenerbahçe, Musaba ile anlaşmaya vardı! 3.5 yıllık imza

Fenerbahçe anlaşmaya vardı! 3.5 yıllık imza atılıyor
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Emre Mor'dan sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe

Yıldız isimden sürpriz paylaşım: Geliyorum Fenerbahçe