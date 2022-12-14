Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin, Uluslararası Toplumun Afrika Ülkelerine Yardım Etmek İçin Somut Adımlar Atmasını Umuyor

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü, Çin'in uluslararası toplumun, Afrika kıtasının sosyoekonomik gelişimi ve halkının refahı için somut adımlar atarak kıta ülkelerinin gerçek gereksinimlerini karşılamasını umduğunu bildirdi.

Wang bu açıklamasını, olağan basın brifinginde, ABD'nin Afrika'daki zorbalık diplomasisine ilişkin yakın tarihli bir haberle ilgili bir soruya yanıt olarak yaptı.

Güney Afrika Küresel Diyalog Enstitüsü geçtiğimiz günlerde "Değişen Küresel Düzende Biden Yönetimi ve Afrika: 2. ABD-Afrika Zirvesine Doğru" başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda, "ABD'nin angajmanı, Afrika'nın kalkınma zorluklarını ele almak için somut bir yaklaşım benimsemek yerine, Afrika'da ve küresel olarak büyük ölçüde Çin ve Rusya'ya karşı koymayı amaçlıyor" denildi.

Rapor ayrıca, ABD'nin zorbalık diplomasisine kıyasla Çin'in içişlerine karışmama konusundaki duruşu ve Afrika ile ilişkilerinde kazan-kazan yaklaşımı nedeniyle Afrika ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandığını gösteriyor.

Afrika'nın tanınmış bir akademik kurumu tarafından yayınlanan bu raporun ABD-Afrika ilişkilerine Afrikalı bir bakış açısı sunduğuna dikkat çeken Wang, "Rapor ayrıca, ABD'nin Afrika'ya yönelik politikasının ABD'nin kendi çıkarlarına hizmet ettiğine ve Afrika ülkelerini küresel güvenlik, uluslararası görünüm ve büyük güç rekabeti konularında taraf seçmeye zorlamayı amaçladığına da işaret ediyor" dedi.

Sözcü, ABD'nin güçlü silah diplomasisinin Afrika'da başarılı olmayacağını vurguladı.

"Afrika'nın kalkınmasını desteklemek uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur" diyen Wang Çin'in, Afrika ile ilişkilerini başından beri samimiyet, gerçek sonuçlar, yakınlık ve iyi niyet temelinde ve çoğunluğun iyiliği ve ortak çıkarlara bağlılık ile ilerlettiğini sözlerine ekledi. Sözcü, Çin'in Afrika ülkeleriyle ortaklığının her zaman karşılıklı saygı, eşitlik ve samimi işbirliğine dayandığına dikkat çekti.

ABD-Afrika Zirvesi'nin yakında yapılması beklenirken, Çin'in, Afrika'ya uluslararası odaklanmanın artmasını memnuniyetle karşılayacağını belirten ve Afrika'nın büyük ülkeler rekabeti için bir güreş alanına dönüştürülmesine veya Afrika stratejisinin diğer ülkelerin Afrika ile işbirliğini dizginlemek ve onlara saldırmak için bir araç olarak kullanılmasına kesinlikle karşı olduğunun altını çizen Wang, "Afrika ülkeleri, Afrika çıkarlarını ilerletmeye yardımcı olacak işbirliği ortaklarını seçme bilgeliğine ve yeteneğine sahip" dedi.