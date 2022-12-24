Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Çin, ABD'nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Teklifini Yasalaştırmasına Şiddetle Karşı Çıkıyor

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında Çin'in, ABD'nin Çin ile ilgili olumsuz içerikler içeren 2023 Mali Yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası teklifini onaylayarak yasalaştırmasından üzüntü duyduğunu ve buna...

BEİJİNG, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Cumartesi günü yaptığı basın açıklamasında Çin'in, ABD'nin Çin ile ilgili olumsuz içerikler içeren 2023 Mali Yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası teklifini onaylayarak yasalaştırmasından üzüntü duyduğunu ve buna şiddetle karşı çıktığını bildirdi.

Sözcü, Çin'in ABD'ye bu konuda ciddi diplomatik girişimlerde bulunduğuna işaret etti.

Bu yasanın, gerçekleri hiçe sayarak "Çin tehdidi" söylemini abarttığını, Çin'in içişlerine açık bir şekilde müdahale ederek Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) saldırdığını ve itibarsızlaştırdığını belirten sözcü, bunun Çin'e karşı ciddi bir siyasi provokasyon olduğunu da dikkat çekti.

Sözcü, ÇKP liderliğinin tarihin ve halkın seçimi olduğunu söyledi. Çin halkının, ABD'nin Çin'in gelişimini bastırma ve kontrol altına alma ile Çin ulusunun yeniden canlanmasını engelleme konusundaki kötü niyeti konusunda net bir görüşe sahip olduğunu belirten sözcü, "Çin halkı ile ÇKP'nin arasını açma girişimleri başarılı olamayacak" dedi.

Bu yasanın aynı zamanda, Taiwan hakkında tek Çin ilkesini ve üç Çin-ABD Ortak Bildirisi'nin şartlarını ciddi şekilde ihlal eden çok sayıda olumsuz hüküm içerdiğinin altını çizen sözcüye göre bu, "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçı güçlerine tehlikeli şekilde yanlış bir sinyal gönderiyor ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı ciddi şekilde etkiliyor".

"Taiwan, Çin'in Taiwan'ıdır. Çin'in iç işlerine hiçbir dış müdahaleye müsamaha gösterilmeyecektir" diyen sözcü, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanmaya çalışmayı bırakması, tek Çin ilkesini geçiştirmeyi, çarpıtmayı ve içini boşaltmayı durdurması ve yanlış ve tehlikeli yolda daha da ilerlemeyi bırakması gerektiğini vurguladı.

"ABD'yi Bali'de iki devlet lideri arasında varılan önemli ortak anlayışları ciddiyetle uygulamaya, Soğuk Savaş'tan ve sıfır sonuç zihniyetinden ve ideolojik önyargıdan vazgeçmeye, Çin'in gelişimi ve Çin-ABD'ye ilişkin nesnel ve rasyonel bir görüş benimsemeye ve yasadaki Çin ile ilgili olumsuz bölümleri uygulamamaya çağırıyoruz" diyen sözcü, Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını sağlam bir şekilde korumak için güçlü ve kararlı önlemler alacağını da sözlerine ekledi.