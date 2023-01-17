Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Blinken'in Çin'i Ziyaret Edecek Olmasından Memnuniyet Duyarız

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin'i ziyaret edecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, ziyaretle ilgili ABD tarafıyla belli düzenlemeler konusunda iletişim...

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin'i ziyaret edecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, ziyaretle ilgili ABD tarafıyla belli düzenlemeler konusunda iletişim halinde olduklarını belirtti.

Wang açıklamayı, basın toplantısında, Blinken'in 5 Şubat'ta Çin'i ziyaret edeceği ve Dışişleri Bakanı Qin Gang ile bir araya geleceği yönündeki haberlere ilişkin soru üzerine yaptı.

Sözcü, Çin'in her zaman ABD ile olan ilişkilerinde karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan kazan ilkesine dayalı işbirliğinden oluşan üç ilkeye uygun olarak hareket ettiğini ve ikili ilişkileri bu yönde geliştirdiğini söyledi.

Wang, ABD'den Çin hakkında doğru algı oluşturmasını, çatışma yerine diyaloğa bağlı kalmasını ve bir tarafın kazanıp diğerinin kaybettiği bir strateji yerine kazan kazan ilkesine dayalı sonuçları olacak bir politika izlemesini beklediklerini belirtti.

Sözcü, "ABD'nin, iki ülke lideri arasında varılan önemli ortak anlayışın tam olarak ortaya konması ve Çin-ABD ilişkilerinin yeniden sağlam ve istikrarlı büyüme yoluna sokulması için Çin ile birlikte çalışmasını umuyoruz" dedi.