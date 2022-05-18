Sözcü Bilgiç'ten Kırım Tatar ve Çerkes sürgünü açıklaması - Haberler

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kırım Tatar ve Çerkes sürgünlerinde yaşamını yitirenleri andı.

Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerinin yıl dönümleri hakkında yazılı açıklama yaptı. Kırım'ın yerli halkı Kırım Tatar Türklerinin, 18 Mayıs 1944 tarihinde ana vatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edildiklerini kaydeden Bilgiç, "250 bin Kırım Tatarının büyük bir kısmı sürgün sırasında ya da sürgün edildikleri yerlerde yaşamlarını yitirmiştir. Bugün, bu elim hadisenin 78'inci yıl dönümünü anıyoruz. Türkiye, Kırım Tatarlarının kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarımızın yanında olmayı her daim sürdürecektir" dedi.Sözcü Bilgiç, 21 Mayıs'ın ise Çerkes sürgününün 158'inci yıl dönümü olarak anıldığını belirterek, "Kafkas halkları 19'uncu yüzyılda Çarlık Rusyası'nın Kafkasları istilası döneminde yüz binlerce kayıp vermiş, sağ kalanlardan pek çoğu ana yurdunu terk edip Anadolu'ya sığınmıştır. 'Çerkes sürgünü' olarak adlandırılan bu trajedinin acısını bugün de hissediyoruz. Bu vesileyle, soydaş Kırım Tatarları ile kardeş Kafkas halklarının yaşadıkları her iki trajedi sırasında hayatını kaybedenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel