Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez" - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez"

AA - Mustafa Deveci - Güncel
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: 'Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez"

AA / Mustafa Deveci - Güncel

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