Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez" - Haberler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez"
AA - Mustafa Deveci - Güncel
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez"
AA / Mustafa Deveci - Güncel