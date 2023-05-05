Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'a silahlı saldırılar nedeniyle başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'daki silahlı saldırılarda yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sırbistan'da 2 gün önce bir okulda meydan gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Belgrad yakınlarındaki Mladenovac bölgesinde gece yaşanan silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesinden ve 14 kişinin yaralanmasından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yakınlarını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.???