Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'a silahlı saldırılar nedeniyle başsağlığı diledi
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Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'daki silahlı saldırılarda yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'daki silahlı saldırılarda yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sırbistan'da 2 gün önce bir okulda meydan gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından Belgrad yakınlarındaki Mladenovac bölgesinde gece yaşanan silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesinden ve 14 kişinin yaralanmasından ötürü derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yakınlarını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.???