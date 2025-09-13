Haberler

Dışişleri'nden Pakistan'a Terör Saldırısına Kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ötürü derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
