Dışişleri Bakanlığı Önünde Silahlı Kavga: Emekli Polis Yaralı

Dışişleri Bakanlığı Önünde Silahlı Kavga: Emekli Polis Yaralı
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Ankara'da, Dışişleri Bakanlığı konutu önünde trafikte tartışan iki sürücü arasında çıkan kavgada emekli bir polis, tabanca kabzası ile bir sürücüyü yaraladıktan sonra havaya ateş açtı. Olay yerine gelen polisler emekli polisi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

ANKARA'da Dışişleri Bakanlığı konutu önünde trafikte kavga ettiği sürücüyü tabanca kabzasıyla yaralayıp, havaya ateş açan emekli polis, korumalar tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Dışişleri Bakanlığı konutu önünde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen emekli polis, trafikte başka bir aracın sürücüsüyle tartışmaya girdi. Bakanlık konutu önünde otomobilinden inen 2 sürücü, kavga etmeye başladı. Emekli polis, yanında bulunan tabancanın kabzasıyla diğer sürücüyü yaralayıp havaya ateş açtı. Bakanlık konutunda görev yapan ve silah sesi üzeri harekete geçen polisler, emekli polisi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emekli polis ve tabanca kabzasıyla yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bomba imha ekibi, tedbir amacıyla olay yerindeki araçlarda incelemede bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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