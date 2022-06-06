Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da kiliseye saldırıyı kınadı - Haberler

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da kiliseye saldırıyı kınadı DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo Eyaleti'nde 50'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği kiliseye düzenlenen saldırıyı kınadı. DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo Eyaleti'nde 50'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği kiliseye düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Nijerya'nın Ondo Eyaleti'nde bir kilisede gerçekleşen saldırıda 50'den fazla masum sivilin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Nijerya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Nijerya Güncel Haberler

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