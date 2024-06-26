Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki Terör Saldırısını Kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de Burkina Faso sınırı yakınında bulunan Tillaberi bölgesindeki Tassia köyünde dün düzenlenen terör saldırısını kınadı. Saldırıda çok sayıda can kaybı ve yaralılar olduğu belirtilirken, Bakanlık hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve Nijer halkına taziyelerini iletti.
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de Burkina Faso sınırı yakınında bulunan Tillaberi bölgesindeki Tassia köyünde dün düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
" Nijer'in Tillaberi bölgesinde dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı olduğu ve yaralılar bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Nijer halkına taziyelerimizi sunuyoruz."