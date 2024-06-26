Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de Burkina Faso sınırı yakınında bulunan Tillaberi bölgesindeki Tassia köyünde dün düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Nijer'in Tillaberi bölgesinde dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı olduğu ve yaralılar bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Nijer halkına taziyelerimizi sunuyoruz."