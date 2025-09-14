Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Sert Yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal çabalarıyla ilgili asılsız açıklamaları reddederek, Yunan makamlarını düşmanlık yaratan girişimlerden vazgeçmeye çağırdı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabası içinde olduğu döneme ilişkin yıl dönümü bahanesiyle yapılan açıklamalar "asılsız ve küstah" olarak nitelendirilerek reddedildi. Açıklamada, "Bu beyanlar, tarihi gerçeklerle ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan çabalarla çelişmektedir. Yunan yetkililerini iç siyasi saiklerle hareket etmekten ve iki ulus arasında düşmanlık doğurmayı hedefleyen girişimlerde bulunmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

